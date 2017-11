Lukaku zet zichzelf in de top drie Belgische spitsen ooit, maar zet deze man (voorlopig) op één: "Als ik topschutter word..."

Lukaku maakte gisteren zijn 29ste en 30ste doelpunt voor de Rode Duivels en staat nu op gelijke hoogte met Paul Van Himst en Bernard Voorhoof. Maar of hij nu de beste ooit is? "(denkt héél lang na) Als ik topschutter word in Engeland, dan zet ik mezelf op één. Momenteel zet ik me ook al in de top drie, maar nog niet als beste", zei hij zonder valse bescheidenheid.

Als ik topschutter word in Engeland, dan zet ik mezelf op één

Lukaku is een man met het hart op de tong. Wie is dan wel de beste tot nu toe. "Als ik daarop moet antwoorden, zeg ik Luc Nilis. Toen ik bij Anderlecht speelde, had iedereen de mond vol van hem.

"Daarna ben ik dan maar eens video's van hem beginnen bekijken, omdat iedereen het had over zijn traptechniek. En als Ronaldo zegt dat hij de beste spits is waar hij ooit mee samenspeelde... Dan weet je het wel."