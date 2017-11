Deze wijziging is alvast bekend voor de wedstrijd tegen Japan

Courtois wil alles spelen, maar bondscoach Roberto Martinez kondigde al aan dat Simon Mignolet ook speeltijd gaat krijgen. De doelman van Liverpool wil ook automatismen kweken met de verdediging indien er ooit iets zou gebeuren met Courtois.

Daarnaast zal Leander Dendoncker, die verrassend heel de match op de bank zat, dinsdag ook zijn kans krijgen als verdediger. De keuze achterin is niet bijzonder groot, dus is het afwachten of Jan Vertonghen fit geraakt.