Om van te duizelen: Real Madrid betaalt fortuin aan Bale per gespeelde wedstrijd

Sinds zijn enkelblessure net geen jaar jaar geleden is Bale niet meer de oude. Hij was afwezig op tal van belangrijke afspraken zoals de Wereldbeker voor Clubs, de finale van de Champions League, de ontknoping van La Liga en enkele belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden.

Real Madrid zal niet echt kunnen lachen met zijn blessuregevoeligheid. Het kost de club massa's veel geld, zo blijkt. Het Spaanse Marca en Bleacher Report rekenden namelijk uit dat de linkspotige aanvaller tot dusver 168 miljoen euro heeft gekost aan de club door de optelsom van zijn transfersom, loon, bonussen en dergelijke te maken.

Door zijn vele blessures werkte Bale nog 'maar' 159 wedstrijden af voor Real Madrid sinds 2013. Dat betekent omgerekend een kost van 1,06 miljoen (!) euro per gespeelde wedstrijd. Zijn laatste wedstrijd voor de Koninklijke dateert ondertussen alweer van september, tegen Borussia Dortmund.

Since joining in 2013, Gareth Bale has cost Real Madrid over €1m per game 😳 pic.twitter.com/UuzFz3GPRK