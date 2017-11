Het halfvolle glas van Courtois: "Drie tegengoals is niet plezant voor mij en de hele ploeg, maar zo leer je bij"

Je kunt niet ontkennen dat het moeilijk is om meteen perfect te verdedigenDeel deze quote:

"Er was een periode - rond die twee tegendoelpunten - dat ze massa's kansen kregen en we wisten niet goed wat aan te vangen met die Lozano. Na die tien moeilijke minuten hebben we de balans wel kunnen herstellen."

Leermomenten

Toch ziet Courtois de waarde in van dit soort matchen. "Voor mij zijn dit goeie oefenmatchen, want je leert veel bij van ploegen uit andere continenten. Japan zal ook niet makkelijk worden, we hebben er tenslotte een paar jaar geleden ook maar tegen gelijkspeeld (2-2, red.)"

"Drie tegengoals is niet plezant voor mij en de hele ploeg, maar zo leer je bij. We zullen het wel genoeg analyseren, deze leermomenten", besluit Courtois.