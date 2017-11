Toch moet de aanvaller van Manchester United nog regelmatig opboksen tegen kritiek, wellicht zijn hele carrière lang. Ploegmaat bij de Rode Duivels Thomas Meunier vindt die kritiek niet gegrond. "Ik denk dat nog veel mensen Romelu onderschatten", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

"Als hij eens twee wedstrijden niet scoort, wordt er meteen aan hem getwijfeld. Het is niet toevallig dat Manchester United 80 miljoen euro op tafel legt voor hem. Hij heeft niet de stijl van een Neymar of een Messi, maar Romelu is wereldklasse op zijn manier. Volgens mij kan hij er 60 maken", besluit de rechtsachter van PSG.