Vermaelen verdedigt collega's: "Het was voor mij ook een verrassing, maar bij momenten was het niet slecht"

Vermaelen was niet blind voor de problemen. "Ik had nog nooit met hen gespeeld en mijn positie was zelf ook iets anders. We moesten elkaar dekking geven en af en toe ging dat niet zo goed. Ja, voor mij was het ook verrassend dat Boyata centraal achterin stond, maar hij heeft het al gedaan bij Celtic. Op bepaalde momenten was het ook niet slecht", vond hij.

Vermaelen zelf wil ook dinsdag spelen. "Iedereen kent mijn situatie bij Barcelona. Ik wil hier dus zoveel mogelijk spelen. Ik voel me fit, dus ik hoop erop." Roberto Martinez lijkt echter niet geneigd de broze verdediger twee keer, zonder echt matchritme, op te stellen.