Vermaelen reageert kort op vermeende Anderlecht-interesse: "Vorige keer draaide dat negatief voor me uit"

Anderlecht zou zelfs interesse hebben. "Ik ga er niet te veel meer over zeggen. Vorige keer heb ik daar een slechte ervaring mee gehad, ondanks dat ik probeerde positief te blijven. Het draaide negatief voor mij uit. Ik zie wel wat er gebeurt. Ik voel me mentaal sterk en ben fit. Maar ja, ik mis matchritme", maakte hij duidelijk.

Vermaelen hoopt wel te spelen tegen Japan. "We willen iets rechtzetten dinsdag, vooral de verdediging. Ik begrijp dat er naar ons gekeken werd, maar het is niet enkel de verdediging hé. We moeten beter leren samenwerken. Ok, het was een nieuw systeem, maar de communicatie moet beter. Als dat niet gebeurt, ben je elke keer een fractie te laat. En dat is wat er gebeurde."