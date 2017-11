🎥 Lommel stoomt door in 1 amateur, Engelse fans verstoren Oudenaarde - Aalst

Aan de top blijft Lommel oppermachtig, met nu ondertussen toch al 26 op 33. De soevereine leiders hadden in het Soevereinstadion geen problemen met Hamme: 3-1.

Deinze liet punten liggen bij Seraing, waardoor de spanning voor de andere plekken in de top-4 wel steeds hoger oploopt.

Grimsby and Aalst fans got the game postponed today 🙈 pic.twitter.com/i70FyuhqNG