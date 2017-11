De Mos hekelt systeem én aanpak: "Het is nog te veel Club Med" en "Zo nooit kampioen"

Wat is zes weken in een voetballeven?Deel deze quote:

"Tegen Japan moet hij het meteen proberen met vier achterin. Als je iets wil winnen, moet je iets bedenken waarbij de beste spelers uit de wind kunnen worden gezet. Hazard en Lukaku kunnen dat, De Bruyne in mindere mate. We kijken maar naar namen en hoe ze spelen bij PSG of Tottenham, maar ze zijn daar deel van een goede ploegtactiek."

Ook de sfeer is te goed volgens De Mos: "Ik heb het gevoel dat het nog altijd Club Med is. Voor velen is dit de laatste kans om het WK te winnen, dan zou ik niet spreken over family time. Dat doen de grote landen ook niet. Er moeten eisen gesteld worden. Wat is zes weken in een voetballeven?"