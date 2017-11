Swinkels niet akkoord met nieuwe reglementen: "Iemand onderuit schoppen is geel, trekfoutje is rood, dat moet anders"

De nieuwe regels, waarin men de dubbele straf, rood én penalty, zoveel mogelijk probeert te vermijden, zijn op dat vlak een beetje bizar. Je moet immers de bal proberen spelen om er met geel vanaf te komen.

"Had Abdel eerst getrokken en dan een sliding gemaakt, hadden ze hem geel gegeven omdat hij toch de bal probeerde te spelen. Op Roeselare werd Losada langs achteren aangetrapt en toen leverde dat amper geel op naast de penalty", aldus Swinkels achteraf.

Bizarre regel

"Zo'n trekfout is op zich ongevaarlijk voor de speler. De instanties moeten hier toch eens over nadenken. Pas op, ik zeg niet dat de scheids de foute beslissing nam, maar het is bizar dat iemand neerschoppen lichter bestraft wordt dan iemand aan het shirt trekken."