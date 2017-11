Wil Bart Verhaeghe Duchâtelet achterna? 'Hij wou Zwitserse club overnemen'

door Johan Walckiers

Bart Verhaeghe zou volgens Zwitserse bronnen Lausanne willen overnemen

Bart Verhaeghe, voorzitter en sterke man van Club Brugge, wordt in de Zwitserse pers in verband gebracht met een poging om Lausanne-Sport over te nemen. Maar dat verhaal ging uiteindelijk niet door.