Rel tussen supporters en speler bij Westerlo: "Het was niet zijn slimste actie"

Christensen was kritisch voor de fans. "Die ene fan die iets op het veld heeft gegooid, verpest het voor de hele ploeg. Zoiets mogen we als spelers niet toelaten. Dat wou ik na de wedstrijd duidelijk maken. Dat de fans dan van alles naar mij roepen, neem ik er wel bij. Ik ben man genoeg om dat te kunnen incasseren", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Wouter Corstjens was één van de jongens die de gemoederen ging bedaren. "Daniel is een hele rustige jongen, maar dit was misschien niet zijn slimst actie", aldus Corstjens. "Ik kan de frustratie bij de fans wel begrijpen. Het is nu echter belangrijk dat ze achter de hele ploeg blijven staan. In deze moeilijke tijden kunnen we hun steun goed gebruiken."