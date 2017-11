Dit bracht Franky Vercauteren meteen bij aan spelers Cercle Brugge: "Was even aanpassen"

"Ik verwacht van mijn spelers dat ze flexibel kunnen zijn en in verschillende systemen kunnen spelen", aldus Frank Vercauteren. Een wil die hij meteen oplegde aan zijn spelers en die hadden het na de eerste match in Lierse al meteen begrepen.

Compacter

"We spelen compacter in een andere manier van spelen", aldus Xavier Mercier. "We moeten dingen doen die we niet gewend zijn, dus het zal even duren om efficiënt te worden. We zetten dan ook alles op die tweede periode."

Stephen Buyl vulde aan: "Andere opdrachten voor vele spelers. We moeten directer spelen, iedereen moet compacter staan. Het is wat aanpassen. Ook voor mij, want ik moet nu wat anders staan. Het is nieuw voor mij."