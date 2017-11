Interesse in Dries Mertens wordt concreet, maar wat wil de Rode Duivel zelf?

Volgens de Spaanse krant AS is niemand minder dat Atlético Madrid geïnteresseerd in Dries Mertens. Met een afkoopclausule van 'amper' 30 miljoen euro zou de aanvaller wel eens snel kunnen verkassen bij Napoli.

Halfgod

Alhoewel: zelf amuseert Mertens zich bijzonder hard in Napels. Zeker nu het met de club ook goed gaat. "We zijn ongeslagen in de Serie A sinds februari ofzo. Ik amuseer me hier enorm op het veld", liet Mertens zich deze week nog ontvallen bij de Rode Duivels.

"De Scudetto? Het zou een mooi doel zijn, maar de weg is nog lang. Ach, ik ben geen topper als Higuain. Ik weet niet of ik gegeerd ben of moet zijn, ik zie wel waar ik uitkom. Tot nu toe voel ik me hier prima." Dat hij in Napels een echte halfgod is, speelt ook mee.