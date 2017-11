De Bruyne reageert op krasse uitspraak van Hazard: "We spelen momenteel het beste voetbal in de wereld"

door Diederik Geypen vanuit Tubeke

door

Eden Hazard noemde Kevin De Bruyne de beste speler van de Premier League

Foto: © photonews

Eden Hazard sprak enkele dagen geleden met grote lof over Kevin De Bruyne. De aanvoerder van de Rode Duivels noemde de Kev de beste speler in Premier League. "Zoiets is altijd leuk om te horen", zei de Drongenaar daar zondag over.