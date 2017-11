Toptransfer van Eden Hazard in de maak? 'Absolute topprioriteit van topclub'

door Aernout Van Lindt

door

Eden Hazard staat helemaal bovenaan het lijstje van Zinedine Zidane en Real Madrid

Eden Hazard werd deze zomer uitvoerig in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Uiteindelijk bleef hij echter bij Chelsea. Komt er in de toekomst een nieuwe poging? Na de uitleg deze week is er nu ook een nieuw gerucht.