🎥 Prachtig eerbetoon voor Josip Weber voor Cercle-Beerschot Wilrijk

Weber kwam immers bij Cercle aan in België en zou in 204 competitiewedstrijden maar liefst 136 doelpunten maken voor groenzwart. Hij gold dan ook als één van de absolute legendes in Brugge.

Voor de wedstrijd kreeg hij een minuut applaus en droegen ex-ploegmaats een grote foto naar de middencirkel. Ook de fans van Beerschot Wilrijk betuigden hun eer.

