KV Mechelen heeft heel positief nieuws: "Een nieuw record"

"In de voorbije campagne, die liep van begin mei tot eind oktober, gingen in totaal 9.819 abonnementen over de toonbank. Dit betekent een stijging van ruim 800 ten opzichte van vorig seizoen, en de realisatie van een nieuw record in de clubgeschiedenis. Het vorige record stond op 9.499 (2009-2010)", klinkt het op de clubwebsite.

"Mede dankzij de stijging van het aantal abonnementen blijft ook het aantal toeschouwers dat het AFAS Stadion bezoekt, toenemen: na acht thuiswedstrijden in de competitie zitten we aan een gemiddelde van 12.800 man. Vorige zaterdag, voor de belangrijke wedstrijd tegen Kortrijk, haalden we nog 12.553 toeschouwers."