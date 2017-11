Moeilijke avond tegen Mexico krijgt Laurent Ciman niet klein: "Dat is het leven, stress over een WK-selectie heb ik nu niet"

"De coach voorspelde dat we het moeilijk zouden krijgen, maar het was uiteraard niet de bedoeling dat we achterin zo fel in de problemen kwamen", keek Laurent Ciman twee dagen later terug op het 3-3-gelijkspel.

Met vier achterin

"Misschien was een ander systeem met vier achterin beter om de Mexicanen op te vangen. Tenslotte wisten we hoe snel ze waren. Ach, het ging om een vriendenmatch. Die dient om dingen uit te proberen."

WK selectie

Door de afwezigheid van Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Vincent Kompany kreeg Ciman een kans in het hart van de defensie. De achterhoedespeler van het Canadese Montreal Impact is een kandidaat om nog naast de boot te vallen als de ruime selectie van 28 spelers richting het WK krimpt naar 23.

Een wedstrijd als vrijdag speelde niet in de kaart van Ciman. "Vrijdag liep het wat minder, maar dat is het leven", blijft de verdediger er rustig onder.

"Dat ik geen vijftien kansen meer krijg om me te bewijzen? Daar maak ik me geen zorgen over. Ik heb geen stress en voel me goed in m'n hoofd. Elke dag werk ik hard om bij de 23 te geraken. Uiteindelijk beslist de coach wie hij meeneemt."