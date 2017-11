Gelekt: 'Verrassende winnaar Ballon d'Or bekend'

Er is namelijk een cover van France Football uitgelekt waarop Lionel Messi staat afgebeeld. Hij zou zo zijn zesde trofee pakken.

Iedereen had verwacht dat Cristiano Ronaldo zijn vijfde prijs zou pakken om zo naast Messi te komen in de ranking aller tijden. De waarachtigheid van de gelekte cover is wel een groot vraagteken, maar vorig jaar werden beelden gelekt van een cover met CR7 op.