Grosjean scheert fans Westerlo niet allemaal over dezelfde kam: "Het zal niets veranderen"

Westerlo heeft geen publiek met een reputatie. "Dit had ik niet verwacht", zei de bezoekende coach aan Proximus11. "Westerlo heeft normaal een heel goed en fair publiek, toen ik het flesje of het bekertje richting Peyre zag gaan was ik dan ook heel verrast."

"Peyre is een correcte speler die niet uitdaagt. Maar bon, het is jammer dat nu één supporter de fans van Westerlo in een slecht daglicht plaatst. Maar een akkefietje met één individu zal de goede naam van de Westerlo-aanhang niet veranderen."