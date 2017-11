OHL laat meteen dure punten liggen, maar... "Je ziet dat Beerschot ook te pakken is"

Maertens had een groot aandeel in de openingstreffer. De middenvelder trapte tegen de kruising, Casagolda volgde goed en zette de 1-0 op het bord. "Normaal moet je deze match altijd winnen", baalde een teleurgestelde Maertens. "Het was geen topwedstrijd, maar hier punten laten liggen is echt zuur. Hopelijk breekt ons dit niet zuur op in de tweede periode."

Op de flank

"We gaven nauwelijks kansen weg, maar dan kwam er een k*tgoal. Dat is zeker zuur", zegt de middenvelder, die tot de invalbeurt van Storm op de flank werd geposteerd. "Het viel wel mee, ondanks de aanpassing. Als voetballer moet je op zo veel mogelijk posities kunnen spelen. De coach wilde roteren vanuit het middenveld, zodat iemand vrij kwam."

Zondag wacht er een cruciaal treffen met Beerschot Wilrijk. "Je ziet dat Beerschot ook te pakken is. Ze verliezen 4-0, dus we moeten voor de drie punten naar daar gaan. Dan zetten we hen meteen op vier punten", aldus Maertens.