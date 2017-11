Moussa Dembélé vreest de concurrentie in aanloop naar het WK niet: "Eerlijk? Daar denk ik niet te veel over na"

"Ik denk dat ik tegen Mexico wel goed ben ingekomen", keek Dembélé zondag nog even terug op z'n invalbeurt. "Ik heb me proberen te tonen. Ik sukkelde de laatste maanden met enkele blessures. Voor mij is het nu vooral belangrijk de feeling terug te vinden."

Mousa Dembélé kan met z'n polyvalentie op meer posities in verschillende systemen uit de voeten. De concurrentie in het centrum vreest hij niet. "Om eerlijk te zijn denk ik daar niet te veel over na. Ik maakte al veel trainers mee, die elk hun eigen systeem hanteerden. Ik ben niet sterk in één welbepaald iets. Verschillende opdrachten schrikken me niet af."

De vergelijking met De Bruyne vind ik een beetje raar

Waarom dan niet de rol van Kevin De Bruyne vervullen? "Kevin is al jaren van onschatbare waarde voor ons. Qua positie hebben we wel wat gemeen, al ben ik defensiever ingesteld. Mij met hem vergelijken vind ik echter een beetje raar."

Het belangrijkste voor Dembélé blijft deel uitmaken van selectie van 23 die in juni naar Rusland trekt. "Ik geloof in mijn eigen kwaliteiten en hoop er in de toekomst bij te zijn."