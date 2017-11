Niet enkel De Bruyne heeft zijn twijfels: "In dit systeem moet alles perfect op elkaar afgestemd zijn"

Een groepsgesprek bij de Rode Duivels lijkt zich op te dringen. De bondscoach luistert best eens naar de beslommeringen van zijn spelers. "Op zich is het geen slecht systeem", aldus Chadli voorzichtig. "Maar er zijn dingen die beter kunnen. Vooral de verstandhouding tussen de verschillende linies, want in dit systeem moet alles perfect op elkaar afgestemd zijn."

En dat is niet makkelijk als je vijf-zes keer per jaar bij elkaar komt. "In een driemansverdediging komen de verdedigers - zoals tegen Mexico - altijd één tegen één te staan. De vleugelspelers moeten helpen, maar we zijn dat niet allemaal gewend."