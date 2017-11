Invaller Nikola Storm legt bankzitterstatuut tegen Roeselare uit en blikt vooruit op nu al levensbelangrijke match tegen Beerschot Wilrijk

Na de opdoffer van vorige week en de gemiste periodetitel kon OHL revanche nemen tegen Roeselare. "We wilden meteen goed starten vandaag, maar dat is spijtig genoeg niet gelukt", aldus Storm. "Nu moeten we gewoon zorgen dat we volgende week alles op alles zetten om de drie punten te pakken."

Invaller

Een zeldzaamheid was wel het bankzitterstatuut van de vleugelaanvaller. "Ik had de laatste weken wel last aan mijn hamstring. Daardoor wilden ze mij misschien wat rust geven. Maar als ik speel, geef ik mij voor de volle 100% en dat heb ik vandaag gedaan. Spijtig genoeg heeft dat niet gerendeerd."

Volgende week wacht een confrontatie tegen Beerschot Wilrijk, dat een pijnlijke 4-0 nederlaag leed bij Cercle Brugge. "In de vorige periode hebben we het in het begin laten liggen. Maar Beerschot heeft vandaag ook een serieuze klap gehad, dus volgende week gaan we er alles aan doen om daar de drie punten te pakken. Anders wordt het opnieuw moeilijk", besluit Storm.