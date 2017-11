Eden Hazard vindt De Bruyne de beste in de Premier League, maar wat denkt Romelu?

door Bart Vandenbussche

door

Ook Romelu Lukaku vindt Kevin De Bruyne op dit moment de beste speler van de Premier League

Kevin De Bruyne is al overladen geweest met complimenten. Natuurlijk waren we ook nieuwsgierig wat zijn maatjes van bij de nationale ploeg over zijn huidige vorm denken. Want zij zijn immers ook zijn grootste concurrenten.