Vandenbempt: "Uitspraken De Bruyne zullen niet zonder gevolgen blijven"

"De Bruyne heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid door de tactiek in vraag te stellen", aldus Vandenbempt bij Sporza. "Opmerkelijk, want ik had het idee dat ze het voorbije jaar een prettig systeem hadden gevonden. Maar De Bruyne legt de vinger op de wonde."

"De Bruyne is een belangrijke speler en hij moet straks goed zijn om ver te raken in Rusland. Courtois hekelde de tactiek ook al voor en tijdens het EK. Dit zal niet zonder gevolgen blijven, want de bondscoach moet dit nu aanpakken. Hij moet dit bespreken met De Bruyne."

Het siert De Bruyne dat hij hier nu mee naar buiten komt

Voor Vandenbempt is het goed dat er nu al over gesproken wordt: "De Bruyne maakt zich grote zorgen en ik durf te denken dat hij niet de enige is. Het siert hem dat hij het nu al op tafel legt en niet na een eventuele ontgoocheling op het WK."

"De coach moet nu de koe bij de horens vatten. Wilmots had geen tactische varianten, van Martinez wordt dat wel verwacht", besluit de analist en commentator van de radio. Dinsdag tegen Japan moeten we nog niet meteen veel nieuwigheden verwachten, daarna wordt het snel maart.