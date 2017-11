Lierse met 12 op 12, maar man achter succes houdt de voeten op de grond: "Efficiëntie is de sleutel"

"Iedereen heeft deze week weer enorm hard gewerkt om dit te bewerkstelligen", zei Still bij Proximus 1. "Op het einde kregen we het nog wat moeilijk; het zware veld en de powerplay van Tubize zorgden voor spanning tot op het einde, maar we hebben stand gehouden."

Na een desastreus begin kreeg Still - als opvolger van Vanderbiest - de trein op de rails. "Ik heb maar één sleutelwoord: efficiëntie. Daar draait het allemaal om in deze reeks. Tegen Tubize hadden we niet te veel kansen, maar we scoorden wel op de cruciale momenten. We waren zowel offensief als defensief heel effectief."

Voeten op de grond

Liese wil meedoen voor de tweede periodetitel, maar weet dat de concurrentie moordend is. "We moeten de voeten op de grond houden en gewoon heel hard blijven werken. We bekijken het match per match en ik weet zeker dat iedereen op elk niveau van de club er alles aan doet om Lierse er weer bovenop te helpen."