Uitblinker Mercier strijdvaardig: "We hebben laten zien dat we nog niet dood zijn"

-Xavier Mercier

Cercle kende immers een teleurstellende eerste periode. "We wilden absoluut goed beginnen aan die tweede periode." Dat is alvast meer dan gelukt met de duidelijke 4-0.

"Er zijn nog dertien matchen, maar hiermee sturen we wel een signaal. We hebben getoond dat we er nog staan en helemaal nog niet dood zijn", besloot de Fransman.