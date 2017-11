OFFICIEEL: Het trainerskerkhof ligt nog wat voller, 13e profclub op 24 zet zijn coach op straat

door Diederik Geypen

Het gaat van kwaad naar erger met het trainerskerkhof in België. Nadat vorige week de zevende (Jordi Condom) en vervolgens de achtste (Yannis Anastasiou) trainer op straat vloog in de Jupiler Pro League, is nu ook het vijfde trainersontslag in de Proximus League een feit.