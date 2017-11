Anthuenis over de Rode Duivels: "Duidelijk merkbaar dat we pionnen misten" en "Fit een van de beste middenvelders ter wereld"

"Het was merkbaar dat er bij de Rode Duivels achteraan een paar belangrijke pionnen ontbraken", aldus Aimé Anthuenis in De Zondag.

Ciman niet afschrijven

"We kunnen spelers als Vertonghen, Kompany of Alderweireld duidelijk niet missen. De verdediging had het moeilijk, al moeten we Ciman niet afschrijven. Naast Kompany of Alderweireld kan hij gerust zijn plan trekken, een verdediging met Boyata en Vermaelen leiden is iets anders."

Verder had de ex-bondscoach vooral lof voor een aantal spelers. Ook de ingevallen Mousa Dembélé kon hem enorm bekoren: "Hij bracht meer tempo, net als Mertens. Als hij in vorm is en geen last heeft van blessures is hij een van de beste middenvelders ter wereld."