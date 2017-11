Maes na pandoering bij Cercle: "Dit gaat niet blijven hangen"

"Het was echt een slechte start en met 4-0 aan de rust weet je dat je niet meer kan winnen. Dan moet je vooral de schade beperken", aldus een nuchtere Alexander Maes na de wedstrijd.

"Zelfs met tien man hebben we in de tweede helft toch die extra doelpunten kunnen vermijden. Daar mogen we best fier op zijn. Je verliest beter één keer met 4-0, dan vier keer met 1-0."