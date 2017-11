Slecht nieuws voor Batshuayi? 'Chelsea is bereid om 112 miljoen euro te spenderen aan gegeerde topspits'

The Blues hebben volgens Marca Mauro Icardi, de Argentijnse spits van het Italiaanse Inter, op het oog en willen daar bijzonder ver voor gaan. Chelsea zou maar liefst 112 miljoen euro willen spenderen aan de man die dit seizoen al 11 keer scoorde in 12 competitiematchen.​

Op z'n 24ste is Icardi uitgegroeid tot een icoon van de Nerazurri. De centrumspits is er ondertussen aan zijn vijfde seizoen bezig. Vorig jaar stopte de teller van de aanvaller op 24 competitiegoals, zijn meeste ooit. Ook Real Madrid, dat een opvolger zoekt voor Karim Benzema, heeft de man die nog tot midden 2021 onder contract ligt, in het vizier.