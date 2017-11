Marc Degryse reageert op de felle kritiek van Kevin De Bruyne

"Ik weet niet wat hun probleem is. Wat je ook doet, zij zoeken niet naar manieren om de ploeg beter te maken en praten nooit over de tactiek." (Lees HIER verder)

"Ik heb geen problemen met het interview van De Bruyne. Het is goed dat hij zulke dingen zegt, al zal Martínez dat wellicht niet leuk vinden", reageert Degryse in Het Laatste Nieuws. "Ach, we moeten er geen conflict van maken. Ik heb liever dat spelers meedenken over het systeem en de tactiek, dan dat het hen niet interesseert."

Je moet zorgen dat je je eigen spelers niet voor joker zet

Net als in Bosnië incasseerden de Duivels tegen Mexico drie tegendoelpunten. "Dit is een wake-upcall. Voor iedereen. En zeker voor de bondscoach. Of we nu met drie of vier achterin moeten spelen, is niet de hoofdzaak. De opdrachten moeten duidelijk zijn. Spelers moeten van elkaar perfect weten wat ze moeten doen én wanneer - de timing van druk zetten, het aanspelen van elkaar..."

"Kijk, ik weet niet of Martínez Mexico vooraf goed genoeg bestudeerd heeft. Oké, het was een test, maar je moet zorgen dat je je eigen spelers niet voor joker zet."

Martinez heeft nog zeven maanden om de mankementen weg te werken. Dat Mexico de Belgen tactisch overklaste, vindt Degryse tot slot vreemd. "Deze Rode Duivels spelen al jaren samen. Trouwens, hadden we tegen een nog betere tegenstander gespeeld, dan was er nu zelfs van een gelijkspel geen sprake."