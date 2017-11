Dennis van Wijk sleept een draw uit de brand op veld van ex-club OHL: "Een verdiend punt"

Het zag er lange tijd slecht uit voor de bezoekers, maar dankzij een flater van Gillekens viel dan toch de 1-1. "Een goed punt voor ons. En ik denk ook een verdiend punt", aldus van Wijk na de match. "We hebben een goede match gespeeld, met veel grinta en discipline. In de eerste helft hadden we vier à vijf halve kansjes. Als we daar iets meer in geloofden, konden we daaruit scoren."

"In de tweede helft moesten we wat proberen. Dat deed ik door Maletic en Samyn te brengen. We waren dan de betere in het spel. Maar met Maletic op het veld ga je meer de lange bal hanteren. Daardoor haalden we onszelf uit het ritme en gingen we minder goed voetballen."

Flaterende OHL-doelman

De tegengoal viel er na een gelukje. "We komen goed weg bij die goal. Ik moet het zelf nog eens bekijken, want ik wist niet echt wat er gebeurde. Het enige werkpuntje bij ons is dat we bij de eerste goal stonden te slapen. Maar we zetten stappen en gaan de goede kant op", aldus de Nederlander.

"Twee gekken die de jongens geen moment met rust laten"

"We zijn op een andere dimensie aan het trainen dan voordien. Iedereen weet dat ik heel veel verlang van mijn spelers. En dan komt er nog een 'zot' als Fred Vanderbiest bij. Dan heb je twee gekken die de jongens geen moment met rust laten. In het begin hadden de jongens daar moeite mee, maar stilaan valt dat in zijn plooi. En als dat beloond wordt, is dat makkelijker te aanvaarden."