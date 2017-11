De Belder over de uitstekende start: "Dat het makkelijk leek, was onze verdienste"

We hebben een tikje kunnen uitdelen -Dylan De Belder Deel deze quote:

"We wisten dat het een belangrijke wedstrijd zou worden, in eigen huis tegen de vorige periodekampioen. We hebben toch een tikje kunnen uitdelen." De Belder pakte ook wat vertrouwen mee met die omgezette strafschop. "Het is de tweede keer op rij dat ik scoor, bovendien lokte ik vorige week ook al een penalty uit."