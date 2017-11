Ethan Horvath spreekt voor het eerst over zijn verloren positie bij Club Brugge

Na enkele mindere prestaties koos Ivan Leko de jongste twee speeldagen voor Guillaume Hubert in doel. "In een voetbalcarrière kan dit gebeuren", blijft Horvath er nuchter onder bij ESPN. "Daar moet je mee leren omgaan. Het is tevens een mentale test, om te zien of ik nu sterk genoeg in m'n schoenen sta."

Ondertussen vertoeft Horvath bij de nationale ploeg van de Verenigde Staten, die dinsdag Portugal vriendschappelijk partij geeft. "Hier kan ik mijn zinnen even verzetten, de batterijen opladen om bij Club opnieuw de strijd aan te gaan." Leko benadrukte al dat hij zijn keuze voor de positie van nummer 1 week na week zal evalueren.