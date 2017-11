Ex-voetballer Real Madrid doet opmerkelijk verhaal uit de doeken over Mourinho

De voormalige middenvelder die nog voor zijn 30e levensjaar zijn schoenen aan de haak hing, baalt van de manier waarop hij vertrokken is bij Real Madrid. De speler neemt één persoon in het bijzonder dat kwalijk: José Mourinho.

Na een voortvarende start in Spanje, verzuurde de relatie tussen Drenthe en de toenmalige coach van Real. "Ik had serieuze woordenwisselingen met hem omdat ik niet blij was met wat hij met me heeft gedaan. Op de voorbereiding op het seizoen in 2010 werkte ik heel hard. Op deadlineday belde hij me op dat ik moest vertrekken."

"Ik ben op huurbasis vertrokken naar Hércules. Toen de club door financiële problemen stopte met me te betalen, stopte ik met trainen. Mourinho ging aan de telefoon tekeer tegen me. Ik kon dat niet maken omdat ik speler van Real Madrid was. Bij terugkomst isoleerde hij me volledig. Ik mocht niet in de buurt van het eerste team komen.

Ik voelde me verschrikkelijk. Daar zat ik dan, alleen te trainen. Het was een moeilijk moment voor me, omdat ik wist dat mijn carrière bij Real Madrid er voorgoed op zat", doet Drenthe het opmerkelijke verhaal uit de doeken in gesprek met Marca.