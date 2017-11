Absolute toptransfer: Belgische Futsal-topclub haalt Spaans-Braziliaanse superster

door Johan Walckiers

Futsal Project Halle Gooik haalt met Fernandao een absolute topper in huis

Het is eens geen veldvoetbal, maar dit mag toch even in de kijker gezet worden. De Belgische topclub FP Halle-Gooik heeft een absolute toptransfer kunnen verwezenlijken. De Spaanse Braziliaan Fernandao komt de rangen versterken.