Uitlatingen De Bruyne doen stof opwaaien: "Dit is een suikerspin voor journalisten, maar een goeie speler heeft het recht om te zeggen wat hem niet aanstaat"

"Iedere speler, en zeker de goeie, hebben het recht om te zeggen wat hen niet aanstaat", analyseert Jan Ceulemans in gesprek met Voetbalkrant.com de publieke uithaal van De Bruyne. "Het is niet slecht om er nú mee bezig te zijn."

We moeten dit niet uitvergroten, net als tegen Wales ontbraken belangrijke spelers

Mexico overklaste België op tactisch vlak. De Duivels moesten uiteindelijk bijzonder diep gaan om een 3-3-gelijkspel uit de brand te slepen. "Tegen betere ploegen krijgen we doelpunten tegen. Dat is een punt om over te discussiëren", gaat de Caje verder.

"In de periode van Marc Wilmots speelden we met vier achteraan, en zat het tactisch niet goed. Nu we met drie achterin staan en het niet draait, komt de tactiek weer ter sprake."

"Langs de andere kant moeten we dit ook niet uitvergroten. Op het EK werden we uitgeschakeld door Wales, om de eenvoudige reden dat drie van de vier verdedigers ontbraken. Nu zijn opnieuw enkele jongens achterin afwezig. Alderweireld en Vertonghen zijn nu eenmaal beter dan de spelers die er nu staan."

De kritiek komt niet uit de lucht gevallen, intern is er al over gesproken

Dat De Bruyne zijn besognes in het publiek op tafel gooide, vindt Ceulemans kunnen. "Het is niet dat die kritiek uit de lucht komt gevallen. Voor journalisten is dit een suikerspin, maar hij heeft er met de trainer al over gesproken. Men moet nu als groep deze discussie voeren."

