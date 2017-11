Japans bondscoach toont respect voor België, maar ziet ook mankementen: "Ze kunnen eender welk elftal verslaan, maar evengoed van een kleine ploeg verliezen"

De Bosniër is de mening toegaan dat België op individuele kwaliteiten tot één van de beste ploegen ter wereld behoort. "Maar om een sterk team te vormen, is er meer nodig. De spelers moeten complementair zijn. Ik weet niet wat er scheelt. Ondanks de vele individuele kwaliteiten, werd er nog niets gewonnen", aldus de 65-jarige coach.

Halihodzic ziet de Rode Duivels regelmatig met twee gezichten spelen. "De Belgen kunnen tien minuten tot een kwartier op een ontzettend hoog niveau spelen, om daarna weer compleet weg te zakken. Ze kunnen eender welk elftal verslaan, maar evengoed van een kleine ploeg verliezen. Na Mexico zullen ze een ander gelaat willen tonen."

De bondscoach van Japan is duidelijk op zijn hoede. "Misschien wijzig ik twee of drie nieuwe namen in vergelijking met de wedstrijd tegen Brazilië, niet meer. Ik kan het tegen een land als België niet maken om tien andere spelers op te stellen.

Of we hoog druk zullen zetten? We zullen zien. Een team als België of Brazilië kan er ontzettend snel uitkomen. Iedereen zal zijn taak perfect moeten uitvoeren", besluit hij op de persconferentie in aanloop naar het duel van morgen.

