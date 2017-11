Belgische voetbalbond KBVB reageert op de uitlatingen van Kevin De Bruyne

Voor de camera van Stadion nam technisch directeur Chris Van Puyvelde het woord. "Soms is het goed dat er iets gebeurt. Dat houdt iedereen scherp", zei hij in het VTM Nieuws. "We weten heel goed waar we naartoe willen, dit verandert onze plannen niet. Misschien is dit ook wel het juiste moment. Ik maak mij er totaal geen zorgen over."

Van Puyvelde verwacht niet dat er een sanctie komt na de uitlatingen. "Dat is aan de coach, maar ik geloof van niet. We hebben liever iemand intern zijn mening uit en zullen daar ook intern over praten. Maar we moeten het ook niet uit de context halen. De context is: we zien dit als voorbereidingswedstrijd en af en toe mag er wel eens wat slagroom op de koffie."

Volg België - Japan live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (14/11).