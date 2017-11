De Bruyne vergeleken met de grootsten op deze wereld: "Het kan me echt niks schelen"

Een opvallende uitspraak, zeker omdat De Bruyne niet op dezelfde positie speelt als de twee grootmeesters. "Het kan me niet schelen, het kan me echt niet schelen", zei een droge De Bruyne. "Mensen vergelijken graag te veel spelers met elkaar, je hebt zoveel goeie spelers in de wereld."

De Bruyne is dan ook niet bezig met zijn eigen status. En van hem geloven we dat nog ook. "Ik zal enkel individuele prijzen winnen als ik iets win met Manchester City. Ik probeer om te spelen zoals ik nu speel. En de manier waarop de ploeg speelt, komt ons dan ook allemaal goed uit. Het voetbal dat we nu spelen, is wat we voor ogen hadden."

Volg België - Japan live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (14/11).