Dembélé toont scoringsdrift nu ook bij Franse beloften, geen enkele speler deed beter de laatste vijftien jaar

Moussa Dembélé, niet te verwarren met de Belg met krak dezelfde naam, is daar een van. De 21-jarige aanvaller die momenteel furore maakt bij het Schotse Celtic Glasgow, gaf vanavond zijn visitekaartje af bij de Franse beloften.

In het EK-kwalificatieduel tegen Slovenië scoorde hij een hattrick in slechts twaalf (!) minuten tijd. De eerste scoorde hij vanop elf meter na 34 minuten, de volgende twee benutte hij nog voor het rustsignaal. Dat waren ook meteen de enige doelpunten van Frankrijk in een wedstrijd die na 90 minuten op 1-3 eindigde.

In de laatste vijftien jaar maakte geen enkele speler sneller drie doelpunten in alle vertegenwoordigende Franse elftallen. Na zes wedstrijden is Jong Frankrijk nog foutloos in de groep en lijkt een plaats voor het EK 2019 in Italië nu al binnen handbereik.