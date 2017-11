PSG-ploegmaat Neymar haalt uit: "De spanning wordt gecreëerd door de media, niemand is boos of jaloers"

De privileges van Neymar zijn intussen bekend: eigen kinesisten, eigen kledij in plaats van clubkledij, niet hard aangepakt worden op training, etc.

Volgens Sport heeft die voorkeursbehandeling al voor heel wat onrust gezorgd, maar ploegmaat Julian Draxler reageert scherp. "De spanning wordt gecreëerd door de media", aldus de Duitse international.

Penaltydispuut

Over de penaltyruzie met Cavani is Draxler duidelijk. "Die was na twee dagen opgelost. De pers schrijft er vijf weken later nog over. Net als veel andere onzin trouwens. Ik ken Neymar als een beleefde jongen die inderdaad wat privileges krijgt. Dat is normaal voor een superster. We zijn niet jaloers of boos."