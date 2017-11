Real Madrid overweegt verkoop van één van hun sterspelers

Gareth Bale heeft gedurende zijn periode bij Real Madrid al veel moeten afrekenen met blessures en het bestuur van Real Madrid overweegt om hem nu te verkopen vooraleer zijn waarde nog meer zou dalen, weet The Daily Mirror. Ook heeft hij het steeds moeilijker om met al het opkomend talent bij Real Madrid de basisopstelling te halen onder coach Zinedine Zidane.

Het is al langer geweten dat Manchester United één van de grootste gegadigden is om Gareth Bale aan te werven. Coach José Mourinho is immers een grote fan van de Welshmen en zou in hem de ideale versterking zien om de voorhoede van zijn ploeg te komen versterken. Naast Manchester United tonen ook Tottenham en Chelsea interesse in de speler.