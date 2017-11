🎥 Zwitserland mag een speler in het bijzonder bedanken voor kwalificatie WK

In de toegevoegde tijd van de wedstrijd werd het nog even spannend. Zwitsers doelman Sömmer schatte een voorzet van de Noord-Ieren volledig fout in. De stevige kopbal van een bezoeker werd van de lijn gekeerd door Ricardo Rodriguez. Opluchting alom bij iedereen die het land een warm hart toedraagt.

Rodriguez speelde in de heenwedstrijd ook al een hoofdrol door een (imaginaire) penalty feilloos om te zetten. Door de overwinning wist Zwitserland zich als eerste land te plaatsen voor het WK via de barrages.