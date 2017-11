Oproep aan Martinez: Roberto, maak niet dezelfde fout als Wilmots

De Bruyne heeft gelijk als hij zegt dat de Duivels nog te veel op hun talent teren. Maar dat is het probleem dat al meer dan vier jaar in deze talentvolle groep zit. En een frustratie die al even lang sluimert. Al sinds de regeerperiode van Marc Wilmots dwaalt het door de kern.

Maar onder Wilmots werden die frustraties pas geuit toen het te laat was. Een paar spelers probeerden het toen ook op tafel te gooien, maar 'der Willy' veegde het al even snel er terug af. Wilmots was van het idee dat de spelers hun mening mochten hebben, maar hij uiteindelijk toch deed wat hij wou. "Ik word erop afgerekend", zei hij meermaals.

De toonaangevende spelers binnen de groep hebben daaruit geleerd. Ze weten dat ze nu een bondscoach hebben die wel openstaat voor ideeën van de groep. Een groep die wil oogsten en dat op deze manier niet ziet gebeuren.

Ook Thibaut Courtois heeft zijn zorgen - vooral over het verdedigende aspect - al aan de bondscoach voorgelegd. Samen met De Bruyne, Vertonghen en Lukaku is hij de meest mondige van de huidige generatie. En zij willen liever nu aan die bel trekken, dan straks, als het te laat is.

Roberto Martinez doet er dan ook goed aan om te luisteren. Het huidige systeem is geen ramp, maar heeft veel tijd en oefening nodig om ook tegen toplanden te werken. Tijd die men bij de nationale ploeg niet heeft. De spelers willen een duidelijke en onmiddellijk bruikbare tactiek.

Eentje die ook tegen pakweg Duitsland zal werken. Om met een hechte kern, zonder interne strubbelingen tussen coach en spelers, naar Rusland af te zakken, doet Martinez er in onze ogen dan ook goed aan om te luisteren. We weten allemaal hoe het met Wilmots afliep...

