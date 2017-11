Roberto Martinez geeft na Simon Mignolet nog twee namen prijs die starten tegen Japan

Martinez liet in zijn kaarten kijken wat de opstelling betreft. Vrijdag gaf de Catalaan al mee dat Simon Mignolet zou spelen. Nu voegde hij eraan toe dat ook Christian Kabasele en Jan Vertonghen, terug na een enkelblessure, zullen spelen.

"Die keuzes lagen al vast, en zijn geen ingevingen van het laatste moment", benadrukte Martinez. "Ik wil Mignolet minuten geven en ook Kabasele aan het werk zien."

Kwaaltjes Lukaku en Hazard

Verder ging de coach in op de kwaaltjes rond Eden Hazard en Romelu Lukaku, die wat trappen incasseerden tegen Mexico. "Vandaag bekijken we de ernst van de situatie, maar de blessures zijn niets waar we ons zorgen over moeten maken."