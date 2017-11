Rode Duivels doen oproep aan sportclubs: "Help ons pleeggezinnen te vinden"

Sportclubs die zich hiertoe willen engageren, kunnen meer informatie vinden op www.minidevils.be

Sinds september 2016 zijn Pleegzorg Vlaanderen & les Familles d’Accueil de sociale partners van onze rode duivels. Samen willen ze de werking van Pleegzorg in Vlaanderen en Wallonië meer onder de aandacht brengen.

De bedoeling is om op die manier het huidige tekort aan pleeggezinnen in België weg te werken. Met deze nieuwe oproep richten de rode duivels zich specifiek tot sportclubs en willen ze jongeren mobiliseren om binnen hun club een spandoek van pleegzorg op te hangen.

Pleegzorg Vlaanderen Pleegzorg Vlaanderen zorgt ervoor dat kinderen die voor korte of lange tijd niet bij hun mama of papa kunnen wonen, een tijdje in een ander gezin terecht kunnen. Een pleeggezin zorgt voor het kind, wanneer dat voor de ouders even niet lukt. In Vlaanderen wonen op dit moment 5.238 kinderen of jongeren bij bijna 4.000 pleeggezinnen.

Les familles d’Accueil

In Franstalig België kunnen kinderen die niet bij hun ouders mogen wonen, voor een korte of langere periode terecht bij een pleeggezin. Een pleeggezin zorgt voor het kind, wanneer dat voor de ouders even niet lukt. In de federatie Wallonië - Brussel wonen op dit moment 4700 kinderen of jongeren bij bijna 3.000 pleeggezinnen. Meer info: http://www.lesfamillesdaccueil.be/.